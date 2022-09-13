AdanaDemir ile Trabzonspor arasındaki dünkü karşılaşma, adeta iki teknik adamın taktik savaşına sahne oldu. Abdullah Avcı gibi, Vincenzo Montella da sürpriz tercihlerle maça başladı. İtalyan teknik adam, Galatasaray 'dan transfer döneminin son gününde kadroya katılan Emre Akbaba'ya doğrudan 11'e yazdı. Montella'nın asıl sürprizi ise forvet oyuncuları Artem Dzyuba, Fredrik Gulbrandsen ve Britt Assombalonga'yı yanında oturtması oldu.

48 yaşındaki çalıştırıcı, 'sahte forvet'li bir sistemi tercih etti. Bu rolü saha içinde Younes Belhanda ile Emre Akbaba, değişerek üstlendi. Bu ikili daha çok ceza sahası çevresinde konumlanırken, sağdan Yusuf Sarı, soldan ise Henry Onyekuru içeri kat ederek tehlike yaratmaya çalıştı. Ayrıca orta sahanın merkezinde oynayan Badou Ndiaye de ceza sahasına sürpriz koşulan yaptı. Tecrübeli oyuncu, 55'te yine böyle koşu yapıp Yusuf'un pasında topu ağlara göndermeyi başardı. Montella oyuna ilk müdahalesini 64'te Yusuf ve Stambouli'yi kenara alıp, Akintola ve Gökhan İnler'i sahaya sürerek yaptı. 81'de ise Onyekuru ve Emre Akbaba çıktı, Bjarnason ile Gulbradsen oyuna dahil oldu. Gulbrandsen, forvete geçti.

Füzeyi gönderdi sakatlanıp çıktı

Adana Demirspor'un sol beki Kevin Rodrigues, 10. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Portekizli yıldız, rakip yarı sahanın ortasından muhteşem bir şutla Uğurcan'ı avlayarak jeneriklik bir gole imza attı. Rodrigues, müthiş füzesinden sadece6 dakika sonra arka adalesinde hissettiği acı nedeniyle topu taça atarak kendisini yere bıraktı. Maçadevamedemeyen28 yaşındaki oyuncu, yerini Abdurrahim Dursun'a bırakmak zorunda kaldı. Kevin Rodrigues'in adalesinde yırtık şüphesi olduğu öğrenildi. Bu arada yıldız futbolcu,4. haftadaki Ümraniye maçında da frikikten ağları sarsmıştı.