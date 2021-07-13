Adana Demirspor'un yeni transferleri Mario Balotelli ve Jonas Svensson, yeni hazırlıkları kapsamında Bolu'da yapılan kampa katıldı.

Lacivert mavili kulübün resmi twitter hesabından "Yeni transferlerimizden Mario #Balotelli ve Jonas #Svensson takımımızın Bolu kampına katılmak üzere otelimize geldi" ifadelerine yer verildi.

İki futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandı

Bu sezon 26 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig 'de mücadele edecek olan Adana ekibi, dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli ve Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.