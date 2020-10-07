Beşiktaş, Eskişehirspor ve Trabzonspor formaları giydikten sonra Fatih Karagümrük'ün yolunu tutan, takımın 1. Lig'e çıkmasında başrol oynayan Erkan Zengin, ilerleyen süreçte Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Adana ekibi ile Süper Lig'i kıl payı kaçıran tecrübeli futbolcu, takımı ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor.

Eylül ayında takımdan ayrıldığını açıklayan ve yeni sezon öncesi kampa katılmayan Erkan, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'a geri dönmüştü. Takıma yeniden katılan tecrübeli isim, antrenmanlara başladı. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen 35 yaşındaki futbolcunun 17 Ekim Cumartesi günün oynanacak Altay maçında kadroda olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'ten Adana Demirspor'a gelen ve takım kaptanlığını üstlenen Türk asıllı İsveçli oyuncu, 18 maçta 8 gol, 14 asistlik bir performans sergilemişti.

Erkan Zengin'in geri döndüğünü twitter hesabından duyuran Adana Demirspor Kulübü, ''Yeniden aramıza katılan Erkan Zengin, takımımızla birlikte antrenmanlara başladı.'' paylaşımını yaptı.