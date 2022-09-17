Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Sancak, Mario Balotelli'den Pato'ya; teknik direktör Vincenzo Montella'dan yabancı kuralına birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Emre Akbaba'nın transfer süreci

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Murat Sancak, "Hocamız Vincenzo Montella'nın raporu doğrultusunda transferlerimizi tamamladık. Ligin ilk 6 haftalık sürecinde de iyi futbol oynadık. Allah yolumuzu açık etsin. Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili ulusal basında abuk sabuk haberler vardı. Halbuki oyuncuya ve kulübüne bizden daha fazla ücret önerenler oldu. Galatasaray Kulübü'ne teşekkür ediyorum, bize söz verdikleri için transfer oldu. Emre Akbaba'yı Karagümrük ve Alanyaspor da istedi, kendisi bizi tercih etti. Emre'nin hanımına da teşekkür ediyorum. Emre'nin hanımı ile 10 dakikalık telefon görüşmem oldu ve ikna ettim. Çok hanım bir eşi var, Allah mutlu mesut etsin. (Gülerek) Gulbrandsen'in transferini de ışık hızıyla yaptık" dedi.

"Süper Lig'de şampiyonluk hedefimiz var"

Adana Demirspor'un hedeflerinden bahseden Murat Sancak, "Güzel bir futbol ortaya koyarsak, adil bir yönetim sergilenirse bu takım ilk 5, hatta ilk 3'e bile oynar. İlk 5 yıllık planlamımızda Süper Lig'de şampiyonluk hedefimiz var. Allah nasip ederse neden olmasın? Geldiğim günden beri şehirden kombine ve forma satışı dışında destek olmadı, inşallah bundan sonra destek olurlar" ifadelerini kullandı.

"Balotelli ile bir gün yollarımız kesişebilir"

Balotelli'ye de ayrı bir parantez açan Başkan Sancak, "Balotelli'nin her şeye rağmen kalmasını isterdim, çok değerli bir oyuncu. Balotelli ile bir gün yollarımız kesişebilir. Hayat bu... Balotelli ile hala görüşüyoruz, Adana Demirspor'u takip ediyor" dedi.

"Pato ile anlaşmıştık"

Yaz transfer döneminde birçok futbolcu ile görüştüklerini söyleyen Sancak'tan transfer itirafı geldi:

Baloteli erken gitmiş olsaydı; Cavani, Hulk, Suarez ve Pato ile görüşmüştük. Hatta Pato ile anlaşmıştık, rakamlarda da anlaşmıştık el sıkışmıştık. Pato'yu İstanbul'a davet etmiştik. Beşiktaş 'a gelmeden önce devre arasında Dele Alli ile görüşmüştük. Dele Alli şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu inşallah orada başarılı olur.

"Roma isterse, Montella gider"

Teknik Direktör Vincenzo Montella'yla ilgili de konuşan Murat Sancak, " Trabzonspor maçının kadrosunu gördüğümde, 'Hocam yine fantezilerin tuttu ama bu fantezin tutar' dedim. Hocamla tatlı bir diyalogumuz oldu. Santrforlarımız tam hazır olsaydı, Trabzonspor maçında onlar oynayabilirdi. Montella'yla sözleşmemiz sezon sonunda bitecek, işler iyi gidiyor böyle giderse o da bizi isterse devam ederiz. Sözleşme uzatmak için görüşmelerimiz henüz başlamadı. Hocamızın sözleşmesinde çıkış maddesi yok ancak Roma'dan teklif gelirse o durumda hocamız özgür, gidebilir" ifadesini kullandı.

Onyekuru'nun satın alma opsiyonu var mı?

"Onyekuru'nun satın alma opsiyonu var mı?" sorusuna Sancak, "Avrupa'ya gidersek Onyekuru'nun kesin satın alma opsiyonu var. Avrupa'ya gitmezsek inisiyatif bizde istersek oyuncusunun bonservisini alabiliriz" cevabını verdi. ve ekledi:

Dünya Kupası'na uçak korkum olduğu için gitmeyeceğim. Evimde televizyon başında izleyeceğim. İtalya'da yaptığımız kampa arabayla gidecektim ancak gözüm kesmedi. Uçağı ben kullansam korkmam da öyle bir imkan da yok. (Gülerek) TFF'nin yeni yönetiminden çok memnunuz, arkadaşlarımıza destek olacağız. Yabancı kuralıyla ilgili şu aşamada değişim olmaz. Ancak sezon sonunda bu değişim olabilir. Ben yabancı kuralı konusunda serbestliği savunuyorum.

Belhanda'nın pozisyonunu yorumladı

Trabzonspor'da Younes Belhanda'nın iptal olan golüyle ilgili de yorum yapan Murat Sancak, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Younes Belhanda'nın pozisyonunda yan hakem, orta hakeme Abdurrahim Dursun'un topa dokunmadığını söylemiş, hakem de düdüğünü çaldı, keşke devam ettirseydi sonuca VAR karar verseydi. O pozisyonla ilgili orta hakemin hatasının olduğunu düşünmüyorum. Belhanda'nın performansından memnunum. Bizim bu sezon yeni transferimiz.