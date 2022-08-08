Adana Demirspor'un Giresunspor maç kadrosunda yer almayan Mario Balotelli hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Mavi Şimşekler'in yıldız golcüsü Balotelli'nin sosyal medya hesabı Twitter biosunu güncelleyerek Brescia'ya transfer olduğu ifade edildi.

Kadroda neden yer almadı?

Mario Balotelli'nin Giresunspor maç kadrosunda olmamasının sebebi hafta içerisinde yaşadığı soğuk algınlığı olduğu öğrenildi. İtalyan golcü geçtiğimiz hafta içerisinde sosyal medya hesabı Instagram'dan da tedavi görürken serum hikayesi paylaşmıştı.

Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrıldı mı?

Mario Balotelli'nin sosyal medya hesabı Twitter biosunu güncellediği iddia edilse de golcü futbolcu Adana Demirspor'a geldiğinden beri Twitter'ı aktif kullanmıyor. Mario Balotelli'nin uzun süredir biosunda "İtalya ve Brescia forveti" yazıyor.

Balotelli'nin Adana Demirspor performansı

Adana Demirspor'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde Monza'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mario Balotelli, 33 maçta 19 gol, 6 asist yaptı. (Ajansspor)