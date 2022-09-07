Mario Balotelli'nin ayrılığı sonrası golcü arayışına giren Süper Lig ekibi Adana Demirspor için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Football Insider'da yer alan habere göre Everton'ın yolları ayırmayı planladığı 32 yaşındaki golcü futbolcu Salomon Rondon, Türkiye'den kulüpler ile görüşüyüor.

Adana Demirspor iddiaları

İddialara göre o kulüpler arasında Adana Demirspor bulunuyor. Mavi Şimşekler, 8 Eylül Perşembe günü transfer dönemi kapanmadan önce Rondon anlaşmayı tamamlamak ve Rondon'u kadrosuna katmak istiyor. Önümüzdeki 24 saat içerisinde transfer için gelişmeler yaşanabilir.

Kariyerinde West Bromwich, Zenit, Newcastle United gibi Avrupa ekiplerinin formasını giyen tecrübeli golcü, 2021 yılında Everton'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rondon, geçtiğimiz sezon 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans göstermişti. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 4 maçta forma şansı buldu.



