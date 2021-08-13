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Adana Demirspor'a kötü haber! Metehan Mimaroğlu Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Adana Demirspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Adana ekibinde Metehan Mimaroğlu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

13 Ağustos 2021, Cuma 14:47 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'a kötü haber! Metehan Mimaroğlu Fenerbahçe maçında yok

Süper Lig 'in ilk haftasında sahasında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak olan Adana Demirspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Adana ekibinde Metehan Mimaroğlu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcularımızdan Metehan Mimaroğlu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecektir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.


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