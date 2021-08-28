Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da transfer harekatı devam ediyor. Adana ekibinde gündeme gelen son isim Belçika ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Simon Deli oldu. Belçika ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan, 29 yaşındaki savunmacıyla görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli savunmacının bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Simon Deli, daha önce Trabzonspor 'un da gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

DHA