Adana Demirspor zafere hazır

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları B.B. Erzurumspor karşılaşması hakkında, "B.B. Erzurumspor maçını kazandığımız takdirde ikinciliğe yükseleceğimizi biliyoruz. Allah nasip ederse gerekeni yapıp kazanıp şehre dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı

01 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor zafere hazır

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları B.B. Erzurumspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, "B.B. Erzurumspor maçını kazandığımız takdirde ikinciliğe yükseleceğimizi biliyoruz. B.B. Erzurumspor maçını sadece biz takım olarak değil, bütün Adana şehri olarak oynayacağız. Allah nasip ederse gerekeni yapıp kazanıp şehre dönmek istiyoruz" dedi.

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