Adana Demirspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig ’in yeni takımlarından Adana Demirspor, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu formaların yarından itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve http://adanademirspor.com.tr’de satışta olacağı belirtildi.

Açıklamada, formalar için taraftarlardan lisanslı ürün alarak kulüplerine destek olmaları çağrısında bulunuldu. Beyaz, siyah ve mavi-lacivert olarak tasarlanan formalar, kulübün sosyal medya hesabında tanıtıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından 19.40'da yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“2021-2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve adanademirspor.com.tr’de satışta. Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol.”



