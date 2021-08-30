Adana Demirspor Vincenzo Montella ile anlaştı

Sezona bomba transferlerle giren ancak Süper Lig 'de oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'yla yollar ayrılmıştı. Başkan Murat Sancak, takımın başına geçecek yeni hocayı açıkladı.

MONTELLA'YLA ANLAŞTIK

Haber Global'e konuşan Murat Sancak, "Teknik direktör Montella ile anlaştık, geliyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş 'tan Rıdvan Yılmaz'ı istediklerini belirten Sancak, siyah-beyazlı kulübün son kararı vermesini beklediklerini söyledi.



