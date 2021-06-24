Süper Lig ekipleri Adana Demirspor ve Göztepe , Marsilya'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet ile ilgileniyorlardı. Payet transferi ile fark yaratmak isteyen iki ekibe kötü haber geldi.

Fransız basınından Buzz Sport'un haberine göre Türk takımlarının ilgisine rağmen Payet'nin Marsilya'dan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi. Jorge Sampaoli'nin kendisine sunduğu projeden etkilenen Dimitri Payet'nin takımda kalmaya karar verdiği aktarıldı.

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla Fransa Ligue 1'de 33 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız oyuncu; 7 gol, 10 asistlik performansıyla oldukça başarılı bir dönemi geride bırakmıştı.