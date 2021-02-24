Adana Demirspor Ümraniyespor maçından gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı. Ligin en pahalı ve kaliteli kadrosuyla Süper Lig özlemine son vermek isteyen Güney ekibi, Altay yenilgisini telafi etmek için gittiği İstanbul’da da hüsran yaşadı. Recep Uçar yönetiminde son haftaların formda takımı olarak dikkat çeken Ümraniye rakibine geçit vermedi. Bu sonuçla Adana Demirspor 39 puanda kalırken maç fazlasıyla lider Giresunspor’un 11, ikinci sıradaki samsun’un da 7 puan gerisinde kaldı. Ümraniyespor 31 puana ulaştı.

Samet hoca tribünde

Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırdıktan sonra Samet Aybaba’yı teknik direktörlük görevine getiren Adana Demirspor’da Ümraniyespor maçında yedek kulübesinde antrenör Serkan Damla yer aldı. Adana Demirspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Samet Aybaba mücadeleyi ekibinde yer alan Recep Çetin ile tribünden takip etti.