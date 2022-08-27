Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Adana Demirspor'la Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmek istiyor. Ümraniyespor ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında Adana Demirspor'la Ümraniyespor 3 puan mücadelesi verecek. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan ancak 3. haftada Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk mağlubiyetini alan Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmek istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ise deplasmanda galibiyet arayacak.
Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Adana Demirspor - Ümraniyespor muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Svensson, Abdurrahim, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Ndiaye, Rodrigues, Gökhan İnler, Dzyuba
Ümraniyespor: Serkan, Lenjani, Glumac, Serkan, Onur, Avounou, Oğuz, Dos Santos, Bettaieb, del Valla, Mrsic