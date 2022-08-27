Spor Toto Süper Lig 'de 4. hafta maçında Adana Demirspor'la Ümraniyespor 3 puan mücadelesi verecek. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan ancak 3. haftada Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk mağlubiyetini alan Adana Demirspor sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmek istiyor. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Svensson, Abdurrahim, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Ndiaye, Rodrigues, Gökhan İnler, Dzyuba

Ümraniyespor: Serkan, Lenjani, Glumac, Serkan, Onur, Avounou, Oğuz, Dos Santos, Bettaieb, del Valla, Mrsic