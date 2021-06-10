Adana Demirspor transferde çıldırdı! Diego Costa...

26 yıllık Süper Lig özlemine son verdikten sonra flaş transfer girişimleriyle gündemden düşmeyen Adana Demirspor şehre yıldız yağdırmaya kararlı. Balotelli, Bafetimbi Gomis, Welbeck, Payet gibi dünya futbolunun tanınan isimleri için girişimlerde bulunan Mavi Şimşekler bu kez çıtayı en yükseğe çıkardı.









Hedefteki isim adı son zamanlarda Beşiktaş ’la da anılan Diego Costa... Bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Murat Sancak’ın Costa’nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı. Beşiktaş’tan senelik 4 milyon Euro talep eden yıldız golcüye bu rakamın taahhüt edileceği belirtildi.

Benteke ile de görüştüler...

Çin’den ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden aldığı astronomik teklifleri kariyerine Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek istediği için reddeden Diego Costa’nın Adana Demirspor’a vereceği yanıt merak konusu. Güney ekibinin, kulübüyle sözleşme uzatmadan önce Benteke ile de resmi bir transfer görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.

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