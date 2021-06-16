Uzun yıllar sonra döndüğü Süper Lig ’e yıldızlarla damga vurmak isteyen Adana Demirspor transferde çok büyük oynuyor. Sezon biter bitmez gündemine Mario Balotelli ve Dimitri Payet gibi dünyaca ünlü isimleri alan Şimşekler’de başta zor gibi görünen transferlerde çok önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Güney ekibinde başkan Murat Sancak ses getirecek iki yıldızı da bitirip yeni sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek istiyor.





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Maliyetleri 7 milyon Euro

Monza’dan ayrılacak olan Balotelli ile pazarlıkların son aşamada olduğu ifade edilirken Marsilya ile sözleşmesi devam eden ve adı birçok takımla anılan Payet’le görüşmelerin sıcak bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Adana Demirspor’un iki transfere nokta koyması halinde kasasından yaklaşık 7 milyon Euro paranın çıkması bekleniyor.







