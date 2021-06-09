Adana Demirspor transfer haberi... Dimitri Payet bombası!

Tam 26 yıl süren Süper Lig hasretini sonlandıran Adana Demirspor, transferde büyük oynamaya devam ediyor. İtalyan yıldız Mario Balotelli'yi renklerine bağlamak için uzun süredir mesai harcayan Güney ekibinin listesindeki tek süperstar o değil. Demirspor asıl bombayı Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'le patlatmak istiyor. Menajerler aracılığıyla kurulan ilk temasların son derece olumlu geçtiği öğrenilirken oyuncu cephesinden alınan yeşil ışık Mavi Şimşekleri heyecanlandırdı. Üstelik Marsilyalı futbolcunun bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılması gündemde.

Marsilya sıkıntıda

Çünkü Fransız devi, ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Her ne kadar oyuncuyu bırakmak istemese de maaş yükünü kaldıramıyor. Bu yüzden Payet'in ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak İstanbul takımlarının da ilgilendiği yıldız oyuncu için tüm şartların zorlanmasını istedi. Yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu bulması beklenen Payet için Güney ekibinin temaslarını hızlandıracağı ifade edildi.

Marsilya çekiniyor...

Premier Lig'de West Ham performansıyla öne çıkan Payet, Marsilya'da da taraftarın en sevdiği isimlerden biri. Marsilya yönetimi bu yüzden oyuncuyla yollarını ayırma konusunda çekinceli. Taraftarın bu karara büyük tepki göstereceği belirtiliyor.



