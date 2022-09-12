Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Adana'da kapacak, Adana Demirspor ile Trabzonspor 3 puan için kozlarını paylaşacak. 10 puanı bulunan iki takım da 2 maçtır kaybetmiyor. Transferin son günlerinde Emre Akbaba, Gulbrandsen ve Gökhan Töre hamleleriyle dikkat çeken Güney ekibi, taraftarının önünde Trabzonspor’u devirmek istiyor. Bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda eli boş dönen Bordo Mavililer ise deplasmanda kazanıp moral depolamayı hedefliyor.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Yusuf Sarı, Onyekuru, Dzyuba

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

Fırtına'nın hücum kozu: Maxi Gomez

İlk maçında 1 gol, 1 asistlik performansla yıldızlaşan Maxi Gomez, bugünkü zorlu karşılaşmaya da ilk 11’de başlayacak. Valencia’dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 26 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Ligi’nin ardından Süper Lig’de de siftah yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Umut Bozok’a da ‘hazır ol’ talimatını verdi. Djaniny ve Yusuf’un yokluğunda Umut’un ilk 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Yeni transferlerden Lahtimi ve Naci Ünüvar ise 21 kişilik maç kadrosunda yer alacaklar. Abdullah hocanın, Ferencvaros maçından farklı olarak orta sahada Bardhi’nin yerine Hamsik’i görevlendireceği öğrenildi.

Adana Demirspor'da son dakika

İlk 5 haftada 10puan toplayan Adana Demirspor, sezona iyi başladı. Evinde oynadığı 2 lig maçını da kazanan Lacivert Mavililer, transferin son günlerinde Emre Akbaba, Gulbrandsen ve Gökhan Töre gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Bu oyunculardan Emre Akbaba’nın maçın gidişatına göre oyuna girmesi bekleniyor. İlk 11’de ise ileri uçta Dzyuba’nın oynaması bekleniyor.

Trabzonspor'da son dakika

Ferencvaros maçında sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo, Adana’ya götürülmedi. Trabzonspor’dan yapılan açıklamaya göre; Yusuf’un sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Djaniny’nin ise sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm olduğu belirtildi. Her iki yıldızın tedavisine başlanırken, perşembe günkü Kızılyıldız mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacaklar.

İstatistiklerde büyük üstünlük

Trabzonspor, rakibi Adana Demirspor’la oynadığı son 8 Süper Lig maçının 7’sini kazanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle bitti. Bordo-Mavililer, Adana’da oynadığı son 4 mücadeleyi ise kaybetmedi. Karadeniz ekibi, istatistiklerdeki üstünlüğünü bu gece de sürdürmek istiyor. Fırtına, busezon çıktığı 5 lig maçının 4’ünde kalesini kapatırken, Antalyaspor’a ise 5-2’lik skorla mağlup olmuştu.

Dorukhan da takımı uğurladı

Ümraniyespor maçının son anlarında çok şanssız bir sakatlık geçiren ve çapraz bağı kopan Dorukhan Toköz, İstanbul’da geçirdiği başarılı ameliyatın ardından Trabzon’a gelmişti. Yıldız futbolcu, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giderken, Adana deplasmanı öncesi takımı uğurladı. Arkadaşlarından galibiyet isteyen Dorukhan’ın geri dönüş süresinin yaklaşık 5-6 ayı bulması bekleniyor.

Maç saati değiştirildi

Daha önce başlama saati 21.00 olan Adana Demirspor-Trabzonspor mücadelesi, bugün yarım saat daha geç başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun sıcak hava nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtilirken, sıcaklığın 27derece olması bekleniyor. Meteorolojiye göre; nem ise yüzde 85 seviyelerinde. Tahminlere göre karşılaşmanın ikinci yarısında yağmur ihtimali bulunuyor.