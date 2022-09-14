Adana Demirspor tarih yazdı

Son olarak Trabzonspor 'u deviren Adana Demir, ligde 6. haftalar itibarıyla topladığı 13 puan ile rekor kırdı. Ayrıca Mavi Şimşekler, Karadeniz ekibini de tam 33 yıl sonra devirmiş oldu!

Yıldızlar topluluğu Adana Demirspor, bu sezonun da flaş ekiplerinden biri oldu. Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve geride kalan 6 maçta; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Mavi Şimşekler, 13 puan ile 4. sırada yer aldı ve zirveye ortak oldu. Ayrıca Adana temsilcisi adına da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. 13 puanı bulunan Adana Demir, Süper Lig 'de altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek puanına ulaşmayı başardı.

Mayıs 1989'dan sonra!

Ayrıca son olarak Trabzonspor ile kozlarını paylaşan Mavi-Lacivertliler, son dakika golü ile sahadan 3-2'lik zafer ile ayrılıp, son şampiyonu devirmenin sevincini yaşadı. Adana ekibi, bu galibiyet ile de tarihe geçti. Mavi Şimşekler, son olarak Bordo-Mavili kulübü Mayıs 1989'da 3-1'lik skorla devirmişti. Adana Demirspor, tam 33 yıl sonra Karadeniz ekibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.