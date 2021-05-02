Süper Lig yoluna gümbür gümbür devam eden Adana Demirspor lider girdiği haftadan lider çıktı... Samet Aybaba’nın takımın başına geçişiyle 9 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak uçuşa geçen Mavi Şimşekler, Balıkesir engelini de kayıpsız tamamladı. Mücadeleye baskılı başlayan Adana ekibi oyunu rakip kaleye yıksa da ilk yarıda eşitliği bozamadı. İkinci devrede ise goller arka arkaya geldi. 57’de Pa Dibba, Demir’i 1-0 öne geçirdi.

Arslanboğa’dan skandal karar

61’de Adana Demirli oyuncunun kalecisine gönderdiği geri pasta araya girerek topu kapan Manaj golü yaptı ancak hakem Suat Arslanboğa bu pozisyonda ofsayt kararı verdi ve gol iptal edildi. 66’da Tayyib Talha Sanuç ve 86’da Yunus Akgün fileleri sarstı. Lacivert-Mavililer 3-0’lık rahat skorla kazandı ve son haftaya girilirken, Süper Lig yolundaki avantajını korumasını bildi.