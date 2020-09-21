Adana Demirspor şirketleşecek

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yönetim kurulu üyesi Metin Korkmaz ve Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ile birlikte kentteki bir otelde gazetecilerle buluştu.

“Süper Lig’e çıkması gerek”

Takımın geleceği ve 2020-2021 sezonu hakkında konuşan Murat Sancak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, “Tabii ki de mutlak hedef şampiyonluk ancak kesin gözüyle şampiyonluk beklemek yanlış olur. Çünkü 2 sezondur Süper Lig’i kıl payı kaçırıyoruz. Bu sene inşallah, Allah nasip ederse çıkarız. Artık bu takımın Süper Lig’e çıkması gerek” diye konuştu.

“Transferler devam ediyor”

Transfer konusuna da değinen Başkan Sancak, “Transferler devam ediyor. İyi oyuncular aldık. Oynatmadığımız oyuncuları hala isteyen takımlar var. Galatasaray’dan Yunus Akgün ile görüşmemiz devam ediyor. Büyük ihtimal onu da kiralayacağız. Alanyaspor’dan bir oyuncu ile görüşüyoruz. Onları da inşallah alacağız ancak Alanyaspor’dan transferi yapınca sahada 5, yedekte 1 yabancı olacağı için 2 yabancı oyuncumuzu göndereceğiz. Volkan Şen’in durumuna gelecek olursak da iyi bir Volkan’a takımın her zaman ihtiyacı var. 5 Ekim’e kadar eğer Volkan dört dörtlük bir forma kavuşursa kadroya girebilir. Ancak Fenerbahçe’den imza alması lazım bizde oynaması için. Onun bir prosedürü var, kendisi hallediyor. O da büyük ihtimal hallolacaktır” ifadelerini kullandı.

“Şirketleşmek gerekiyor”

Geçen hafta yapılan genel kurulda oy çokluğuyla takımın şirketleştirilmesinin önünün açıldığını vurgulayan Başkan Murat Sancak, sonra şunları kaydetti:

“Adana Demirspor’un şirketleşmesi gerekiyor. Biz kongreden yetkiyi alınca çıkıp şunu söyledim; "Bu şirketleşme, borsaya ve halka açılma eğer Adana Demirspor lehine olacaksa bu yetkiyi kullanırım. Yoksa kullanmam." Kimse kullandıramaz bana. Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş türü bir şirketleşme doğru değil. Samsunspor veya Adanaspor gibi şirketleşme doğru. Benim hedefim hatta süre içerisinde takımın yüzde 90’ını borsaya açmak. Halkın takımı mı, işte halk alsın. Bir fayda sağlamayacaksa bu şirketleştirme, ben onu yapmam. Ben o yetkiyi kullanmam, benden başka gelen ne yaparsa yapsın. Bu taraftar eğer Murat Sancak olmasaydı kimseye şirketleşme desteğini vermezdi. İlk etapta yüzde 51’i yönetimde kalacak şekilde, geri kalan yüzde 49’u borsada olacak şekilde düşünüyorum. Çünkü Süper Lig’e çıkarsak değer daha da artar. Benim süre içerisindeki hedefim buranın yüzde 90’ını borsaya açmak. 3-5 yıllık periyotta. Çünkü takım kendi ayakları üzerinde dursun, Süper Lig’e çıktığı zaman transfer yapabilsin, uluslararası arenaya çıkabilsin. Benim tek hedefim o. Ben ne buradan para kazanma ne de paramı kurtarma derdindeyim. Sakın yanlış anlaşılmasın, ben bu parayı koyduğumda gönüllülük esasına göre koydum.”

İHA