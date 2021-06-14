26 yıl sonra Süper Lig ’e dönen Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba, Serdar Aziz’i takımda görmek istiyor. Mavi Şimşekler’in başarılı savunmacıya ilk teklifi yaptığı kaydedildi.

2.5 senedir Fenerbahçe forması giyen Serdar’ın da yeni bir maceraya sıcak baktığı ancak son kararını vermek için Sarı-Lacivertliler’in yeni teknik adamının belli olmasını beklediği belirtildi. 30 yaşındaki stoperin Kanarya ile1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak yönetimin, Serdar’ın gitmek istemesi halinde kolaylık sağlayacağı kaydedildi.





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