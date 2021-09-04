Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Sedat Şahintürk'ü kiralık gönderdi. Adana ekibi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 yıllığına TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a kiraladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Oyuncularımızdan Sedat Şahintürk Tuzlaspor ile kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş 'tan Adana Demirspor'a transfer olan Sedat, Mavi Lacivertli ekipte TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Adana ekibinde 33 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 3 asistle skor katkısı verdi.

Tuzlaspor'dan yapılan açıklamada ise "Tuzlasporumuz, Adana Demirspor'dan 25 yaşındaki Sedat Şahintürk ile anlaştı. Tuzlasporumuza hoşgeldin" ifadeleri kullanıldı.