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Adana Demirspor, Okan Alkan ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, sözleşmesi sona eren Okan Alkan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 19:18 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, Okan Alkan ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, sözleşmesi sona eren Okan Alkan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Mavi Şimşekler'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Sözleşmesi sona eren Okan Alkan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı. 

2019/2020 sezonunun devre arasından Balıkesirspor'dan Adana Demirspor'a transfer olan 28 yaşındaki sağ bek, 1.5 sezon forma giydiği Adana ekibinde 33 resmi maça çıktı ve 1 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.


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