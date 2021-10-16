Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışan geçen Adana Demirspor, Süper Lig 'in 9. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve 12 puanla 10. sırada yer alan Mavi Şimşekler, evinde 3 puanı hanesine yazdırıp yoluna doludizgin devam etmeyi hedefliyor. 5 maçtır kaybeden ve İrfan Buz ile yollarını ayırmasının ardından takımı Marius Sumudica'ya emanet eden Malatyaspor ise 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Malatya temsilcisi, yeni hocası ile çıkacağı ilk maçı kazanıp kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeyi amaçlıyor.

Adana Demirspor-ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor-ÖK Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Balotelli

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Sadık, Semih, Ndong, Aabid, Mallan, Hafez, Mustafa, Tetteh, Adem