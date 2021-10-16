Adana Demirspor-ÖK Yeni Malatyaspor (CANLI)

Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Adana Demirspor, Süper Lig 'in 9. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve 12 puanla 10. sırada yer alan Mavi Şimşekler, evinde 3 puanı hanesine yazdırıp yoluna doludizgin devam etmeyi hedefliyor. 5 maçtır kaybeden ve İrfan Buz ile yollarını ayırmasının ardından takımı Marius Sumudica'ya emanet eden Malatyaspor ise 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Malatya temsilcisi, yeni hocası ile çıktığı ilk maçı kazanıp kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeyi amaçlıyor.

ADANA DEMİRSPOR-ÖK YENİ MALATYASPOR CANLI

Maçtan dakikalar

2. dakika | ÖK Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Adem Büyük'ün pasında Tetteh kaleci ile karşı karşıya kaldı ama Adana Demirspor file bekçisi Ferhat'ı geçemedi.

5. dakika | Ev sahibi ekip atak geliştirdi. Stambouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten az farkla auta çıktı.

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Adana Demirspor-ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve bugün saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Adana Demirspor-ÖK Yeni Malatyaspor ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Belhanda, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

Ö.K. Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Ndong, Rayane Aabid, Mounir, Karim Hafez, Adem, Tetteh