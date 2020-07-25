Adana Demirspor nerede Başkan Murat Sancak orada!

10 Ekim 2019 tarihinde 421 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçları stadyumda izleyemiyor. Ancak Başkan Sancak, Adana’daki maçları stadyumun yanındaki apartmandan deplasman maçlarını ise imkanlarını kullanarak seyrediyor.

Yarın Mavi Şimşekler'in, Play-Off rövanşında Bursaspor ile karşılaşmasını seyredeceğini de söyleyen Sancak, "Vinç var, apartman var, helikopter var, balon var. Her yerden seyrederiz. Teknik heyet ve futbolcularımda(evlatlarım, kardeşlerim) üzerlerine düşenden çok fazlasını yapacaklarını biliyorum. Şimdi daha çok istiyorum o süper denen lige çıkmak. Allah yar ve yardımcımız olsun.” yorumunu yaptı.