Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Balotelli ve Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, Altınordu forması altında sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çeken Metehan Mimaroğlu'nu da transfer etmeyi başardı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun Bolu kampına katılarak çalışmalara başladığı belirtildi. TFF 1. Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkatleri çeken Metehan Mimaroğlu için Süper Lig'in bir başka yeni ekibi Giresunspor da devredeydi.

Geride bıraktığımız sezonda Altınordu formasıyla toplam 33 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu; takımına 8 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı.