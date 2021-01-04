Adana Demirspor - Menemenspor maç sonucu: 3 - 0

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor, Menemenspor’u konuk etti. Müsabaka 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.





Maçtan dakikalar

8. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Gökhan’ın ortasına kafa vuran Tayyip, topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Adana Demirspor’da soldan Pa Dibba’nın pasında ceza sahasına giren Hasan, kaleci Selmani’yi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

45. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan hasan, pasını Emircan’a gönderdi. Emircan düzgün bir vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

50. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Pa Dibba’nın ortasıyla buluşan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

66. dakikada Adana Demirspor’da Emircan’ın ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Selmani, topu kornere çeldi.





Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek

Adana Demirspor: Zubas, Rassoul, Tayyip, Mehmet Uslu, Tarık, Traore (İzzet dk. 87 ?), Hasan (Sinan dk.70), Gökhan, Mehmet A. (Lanzafame dk. 52), Emircan, (Yunus dk. 79) Pa Dibba (Sedat dk. 87 ?)

Yedekler: Vedat, Semih, Okan, Süleyman, Mehmet Berkant

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Menemenspor: Selmani, Furkan, Rıdvan, Domgjoni, Emre Batuhan, Taşkın, Alhassan (Bekir Can, dk.86 ?), Anaane (Vedat dk. 77), Şeref (Mehmet dk. 46), Tayfun (Murat dk.46), Rasheed (Kubilay dk. 64)

Yedekler: Yusuf, Ömer, Cem, Eren, Burak

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: Tayyip (dk. 8), Hasan (dk. 30), Emircan (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Pa Dibba, Rassoul (Adana Demirspor), Anaane (Menemenspor)