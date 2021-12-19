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Adana Demirspor maçında rotasyon!

Galatasaray ara vermeden Adana Demirspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlıyor. Edinilen son bilgilere doğrultusunda Adana Demir maçında rotasyona gidilebileceği bilgisine ulaşıldı.

19 Aralık 2021, Pazar 09:29 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor maçında rotasyon!

Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir mücadelesinde de istediğini alamadı. Aslan, bu sonucun ardından iyice zirveden koptu. Fakat Cim Bom, hazırlıklarına ara vermeden devam edecek. Fatih Terim'in öğrencileri, hız kesmeden salı günü oynanacak Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Yapılacak ilk çalışmalarda Başakşehir mücadelesinde forma giyen isimler rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirecek. Edinilen son bilgilere doğrultusunda Adana Demir maçında rotasyona gidilebileceği bilgisine ulaşıldı.

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