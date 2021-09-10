Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 17.00’de başlayacak. Hakem Ümit Öztürk’ün görev alacağı karşılaşma, beIN Sports 1’den naklen yayımlayacak.

Ligde çıktığı ilk 3 müsabakada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, haftaya 4 puanla 10. sırada girdi. Yaptığı maçların 2’sinde berabere kalan ve 1’ini kaybeden ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor ise 2 puanla 15. basamakta yer aldı.

Fatih Karagümrük ligin ilk haftasında iç sahada oynadığı maçta Gaziantep’i 3-2 yendikten sonra 2. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ’la golsüz berabere kalmış, 3. haftada ise rakibinin sahasında çıktığı mücadelede Beşiktaş ’a 1-0 mağlup olmuştu.

İSTANBUL (AA)