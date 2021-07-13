Adana Demirspor Lucas Castro transferini açıkladı

Bu sezon Süper Lig 'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, transfer döneminin en hareketli takımı oldu. Adından yıldız isimleri kadrosuna katarak oldukça söz ettiren Akdeniz ekibi, Belhanda ve Balotelli'den sonra bir ismi daha transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro ile Adana ekibi 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Murat Sancak, transferi sosyal medya hesabından "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı... Arjantinli, geçen yıl Karagümrük FK'da forma giyen değerli futbolcu Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadeleriyle açıkladı.