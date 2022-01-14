Adana Demirspor - Kayserispor maçının öne çıkan rakamları

Adana Demirspor, son 7 maçta galibiyet alamadığı Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.

Adana Demirspor son maçında Fenerbahçe 'yi 2-1 mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet oldu ve çok sayıda açık pozisyon yakaladılar. Bu hafta sonu Jonas Svensson ve Benjamin Stambouli'de iki kilit isim yok ve formda bir Kayserispor'a karşı her zamankinden daha temkinli olmaları gerekiyor.

Kayserispor, geçen maçta Altay'ı üstün savunma performansıyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Çok fazla şans yaratmasalar da fırsat bularak skor avantajı elde ettiler ve Altay'ın maçta geri dönmesine izin vermediler. Abdulkadir Parmak'ın gelişi takımı sezonun ikinci yarısında daha da güçlendirecek.

Ağustos ayından bu yana deplasmanda galibiyet alamayan Kayserispor, kendi evindeki 3 maçı da kazanmayı bildi.

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik bu sezon Süper Lig ’de ilk golü attığı maçlarda en fazla puan kaybeden takım Kayserispor oldu (17). Adana Demirspor ise bu süreçte iç sahada açılış golünü yediği iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Ligimizin tecrübeli teknik adamlarından Hikmet Karaman, yabancı teknik direktörlere konuk olduğu son 11 Süper Lig maçını da kazanamazken bu seride 5 beraberlik 6 yenilgi aldı. Hikmet hoca son galibiyetini Ağustos 2015'te William Baxter'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek aldı.



