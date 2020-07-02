Adana Demirspor ikinciliğe yükseldi, taraftarlar sokağa döküldü

Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Puanını 54 yapan Adana Demirspor, ikinciliğe yükselerek Süper Lig'e direkt çıkma potasına girdi.

Taraftarlardan sosyal mesafesiz kutlama

Adana Demirsporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile birlikte ikincilik coşkusunu sokaklarda kutladı. Kent genelinde taraftarlar takım bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturup tur attı. Binlerce Adana Demirsporlu taraftar sokağa dökülerek sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Taraftar grupları, sosyal mesafeyi umursamadan birlikler marşlar söyleyip meşale yakıp takımlarının ikinciliğe yükselmesini kutladı. Kutlamaya gelen birçok taraftarın ise maske takmaması dikkat çekti.

Polis ekipleri taraftar gruplarının olduğu bölgelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Süleyman Cenk İdaye / ADANA (İHA) -



