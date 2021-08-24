Adana Demirspor için Mustafi iddiası

Balotelli ve Belhanda transferleriyle Avrupa'da da ses getiren Adana Demirspor bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Scira'nın paylaştığı habere göre lacivert mavililer, Arnavut asıllı Alman defans oyuncusu Shkodran Mustafi ile ilgileniyor. Haberde İtalya Serie A kibi Torino'nun da yıldız futbolcu için nabız yokladığı iddia edildi.

Son olarak Alman ekibi Schalke'nin formasını giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. Shkodran Mustafi'nin adı transfer döneminde Fenerbahçe 'yle de anılıyordu.





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Avrupa devlerinde oynadı

Arnavut asıllı Alman defans oyuncusu, kariyeri boyunca Sampdoria, Valencia ve Arsenal gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin formasını giydi.