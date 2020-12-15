Adana Demirspor haberi: Ümit Özat'tan açıklama
Ümit Özat, Adana Demirspor'un Giresunspor'a yenildiği maçın ardından istifa etmişti. Tecrübeli teknik direktör düzenleyeceği basın toplantısında sürecin tüm detaylarını kamuoyuyla paylaşacağını açıklamıştı. Özat, bugün yaptığı açıklamada ise, babasının sağlık sorunları nedeniyle basın toplantısını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.
TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Adana Demirspor'da, Giresunspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ümit Özat istifa etmişti. 1976 doğumlu teknik adam, sosyal medya hesabından en geç salı günü, geniş bir basın açıklaması yapacağını ve ilgili açıklamada yaşanan tüm süreci detayları ile kamuoyuna sunacağını duyurmuştu.
Ümit Özat bugün yaptığı paylaşımda ise babasının sağlık sorunu nedeniyle basın toplantısını ertelediğini açıkladı. Özat'ın açıklaması şu şekilde:
"DUYURU
İstifa sürecim ile ilgili herkesin bilmesi gerektiğine inandığım ve en geç bugün açıklayacağımı söylediğim
açıklamaları, babamın sağlık problemleri sebebiyle ileri bir tarihe erteledim.
Lütfen dualarınızı esirgemeyin.
Sevgiler."