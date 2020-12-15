TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Adana Demirspor'da, Giresunspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ümit Özat istifa etmişti. 1976 doğumlu teknik adam, sosyal medya hesabından en geç salı günü, geniş bir basın açıklaması yapacağını ve ilgili açıklamada yaşanan tüm süreci detayları ile kamuoyuna sunacağını duyurmuştu.

Ümit Özat bugün yaptığı paylaşımda ise babasının sağlık sorunu nedeniyle basın toplantısını ertelediğini açıkladı. Özat'ın açıklaması şu şekilde:

"DUYURU

İstifa sürecim ile ilgili herkesin bilmesi gerektiğine inandığım ve en geç bugün açıklayacağımı söylediğim

açıklamaları, babamın sağlık problemleri sebebiyle ileri bir tarihe erteledim.

Lütfen dualarınızı esirgemeyin.

Sevgiler."