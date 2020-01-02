TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yarın Antalya Belek’te kampa girecek. Ligde son maçını 29 Aralık’ta oynadıktan sonra izin yapan mavi-lacivertlilerde, kamp programı belli oldu. Akdeniz ekibi, yarın Antalya Belek’te toplanıp ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Adana Demirspor, kamp programı kapsamında Süper Lig ekibi Galatasaray ile de 11 Ocak’ta hazırlık maçında karşılaşacak. Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan toplayan Adana Demirspor, 8. sırada bulunuyor.