Süper Lig 'de transferin son günü büyük bir heyecana sahne olurken sürpriz hamleler de dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'deki yükselişini bu sezon da sürdürmek isteyen Adana Demirspor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, son olarak Başakşehir forması giymiş olan 29 yaşındaki Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Norveç Milli Takım formasını da 3 kez giymiş olan tecrübeli futbolcu Başakşehir formasıyla 100 maçta 19 gol kaydetti. Kanat olarak da oynayabilen futbolcunun çok yönlü olması dikkat çekiyor.







