Fenerbahçe 'de Arda Kurtulan için transfer gündemi oluştu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada sarı lacivertli takımın genç yıldızını işareti etti.

ARDA KURTULAN İÇİN ADANA DEMİRSPOR İDDİASI

Arda Güler'in müthiş çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Fenerbahçe genç takımından son parlayan isim Arda Kurtulan'dı. Adana Demirspor Başkanı yaptığı açıklamada oyuncuyla görüştüklerini itiraf etti. Fenerbahçeli taraftarlar ise bu konuyu şaşkınlıkla karşıladı.

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe'de çok şey bekleniyordu. 2 yıl daha sözleşmesi olan Arda, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla da dikkat çekmişti. Fenerbahçe U19'da 66 maçta 16 gol, 10 asist yapan oyuncu için transfer belirsizliği yaşanıyor.









MURAT SANCAK: "ARDA KURTULAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Radyospor'a konuşan Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ömer Faruk Beyaz diye bir oyuncuyla görüşmedik. Fenerbahçe'den Arda Kurtulan ile görüşüyoruz. Galatasaray eğer bize Barış Alper Yılmaz'ı vermek isterse almayız. Artık kiralık oyuncu almak istemiyoruz. Bize eğer satın alma opsiyonlu vereceklerse oyuncu alacağız. Ya da ortak olacağız. Ben alacam ve parlatacağım sonra alamayacağım bonservis olacak."

"YUNUS AKGÜN'Ü GALATASARAY BİZE VERMEZ"

"Galatasaray, Yunus'u oynatmadığı için bize verdi. Rizespor'a gidecekti. Bir karakter koydu ve 'Adana Demirspor dışında bir takıma gitmem' dedi. Vargas için bir teklif sunduk. Teklifimi kabul ederlerse gelir. Yunus'u çok isterdim. Teklifte dahi bulunmadım. Öyle bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Bize vermezler. Orada deneyecekler. Umarım orada başarılı olur. Olmazsa eğer, devre arasında veya sonunda alırız. Yunus sonunda buraya gelecek. Eğer biz sezon başında Yusuf Sarı'yı alsaydık, Yunus bize gelmeyecekti. Yusuf, Milli takımda oynarken Yunus, onun yedeğiydi. Mata'nın kim olduğu dahi bilmiyorum."







