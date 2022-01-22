Adana Demirspor, Süper Lig 'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. 6 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor karşısında sona eren Mavi Şimşekler, evinde yeni bir seri başlatmak için sahaya çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, haftaya 34 puanla 8. sırada girdi. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Karagümrük ise zorlu deplasmanda 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Volkan Demirel'in ekibi, 30 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Adana Demir'de karantina süresi biten Balotelli ile iyileşen Rassoul takımla çalışmaya başladı. Deli Afrika Kupası'nda. Semih, Tarık ve Gökhan İnler sakat, Kaan'ın durumu belirsiz. Karagümrük'te Ahmed Musa Afrika Kupası'nda. Kerim Frei ile Salibur'un sakatlıkları var.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Rassoul, Alper, Sinan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Balkovec, Caner, Biglia, Emre Mor, Uğur, Jimmy, Karamoh, Borin