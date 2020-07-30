Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'le büyük başarı elde edip TFF 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor TD Cüneyt Dumlupınar, eski takımına karşı mücadele edecek. Sportif direktör olarak geldiği Adana ekibinde görevi uğur Tütüneker'den devralmıştı... Akhisarspor yenilgisiyle başlayan serüven, sonrasındaki 9 maçta 7 galibiyet elde edilmesiyle birlikte play-off finaline kadar takımı getirdi. Bir başka ilginç hikaye de Erkan Zengin'den... Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük çatısı altında Cüneyt Dumlupınar'ın kaptanıydı. Bu sezonun ilk maçında da Fatih Karagümrük formasıyla Adana Demirspor'a karşı mücadele etti. Devre arasında Adana Demirspor'la anlaştı ve kırmızı kart cezalısı olduğu 2 maç dışında, sahaya çıktığı 17 maçta 22 gole katkı yapıp (8 gol - 14 asist) Süper Lig 'in kapısına dayandı... Takımda önemli bir eksik yok, Bursaspor 'u eleyen kadro aynen devam edecek. Sağ bekte Tarık Çamdal, sol açıkta Volkan Şen, en ileride Pa Dibba yer alacak.

Yarı finalde Akhisarspor engelini 3-3 ve 1-0'lık skorlarla geçip adını finale yazdıran Fatih Karagümrük'te, takımın başında yardımcı antrenör Atılay Canel olacak. Uzun süredir sakat olan Cristobal Jorquera, play-off finalinde takımını bir kez daha yalnız bırakacak. Akhisarspor ile yapılan play-off yarı final karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Gözler, adı Fenerbahçe ile anılan sol açık Brahim Darri'nin üzerinde...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında bu sezon oynanan iki maç da karşılıklı gollerle "berabere" bitti.

- Adana Demirspor son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. (7 galibiyet - 2 beraberlik)

- Fatih Karagümrük son 18 maçta sadece 1 kez kaybetti. (10 galibiyet - 7 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu TFF 1. Lig play-off final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Adana Demirspor Kazanır" oldu! %36'lık kesim Mavi Şimşekler'in Ankara'daki finalde kazanıp adını Süper Lig'e yazdırmasını bekliyor... %26'lık kesim ise biraz daha garantiye gitmiş ve "1,0 Çifte Şans" tercihini kuponlarına koymuş, Adana Demirspor'un 90 dakika içerisinde yenilmeyeceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Efektif hücumculara sahip iki takım, Süper Lig yolundaki son virajda karşı karşıya geliyor. Sezon genelinde oynadığı etkili futbolla adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor, Cüneyt Dumlupınar önderliğinde de hız kesmedi. Cüneyt Hoca’nın önemli bir avantajı, daha önce de çalıştırdığı Karagümrük’e karşı mücadele edecek olması hiç şüphesiz. Takımın kimyasını ve oyun yapısını da iyi tanıyor. Fatih Karagümrük de play-off’ların başarılı ekibi. Onlar da bu sezon yabancı isimlerden iyi verim aldılar. İki ekibin de golcü ayakları güven verse de telafisi olmayan bu karşılaşmada iki takımın da kontrollü olacağını öngörerek çok yüksek tempo beklemiyorum. Finalde 3.5 altı seçimini değerlendireceğim.