Adana Demirspor Eskişehirspor’u devirdi, yarışa döndü

Sezona ‘Süper Lig’ parolası ile başlayan ancak 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, son sıradaki Eskişehirspor’u deplasmanda devirdi. Mavi Şimşekler ilk 2 yarışındaki 5 takımın puan kaybettiği haftada hata yapmadı.

1’de Erkan zengin’in asistinde Volkan Şen topu filelere gönderdi: 0-1. 35’te tecrübeli golcü Mehmet Akyüz sahneye çıktı: 0-2. 48’de Es Es’i İbrahim Halil Öner’in golü ile umutlandı: 1-2. Ancak Adana Demir 54’te Tayyip Talha Sanuç ve 57’de Hasan Kılıç’ın golü ile skoru belirledi, ikinci Erzurum ile farkı 2 puana indirdi.