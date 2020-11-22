Adana Demirspor - Eskişehirspor maç sonucu: 4-1

23. dakikada ceza sahası dışında yaşanan karambolde topu önünde bulan Eskişehirsporlu Mehmet'in şutunda kaleci Zubas meşin yuvarlağa sahip oldu.
53. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu kapan Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
70. dakikada Adana Demirspor’da Erkan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Yunus yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği topla buluşan Anıl, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Erkan'ın pasında Yunus topu filelerle buluşturdu. 2-1
87. dakikada sağ kanattan topu alarak ceza sahasına kadar giren Yunus, düzgün bir vuruşla topu kaleci Ekrem’in yanından ağlara gönderdi. 3-1
90+4. dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Emircan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
İHA