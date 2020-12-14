Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen ile yollarını ayırdı

TFF 1.Lig'in iddialı takımlarında Adana Demirspor deplasmanda oynadığı Giresunspor maçını 2-0 kaybederken kulüp adeta karıştı. Önce teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrılırken ardından başkan Murat Sancak, deneyimli oyuncular Erkan Zengin ve Volkan Şen takımdan ayrılacağını açıkladı

Giresunspor deplasmanında Erkan Zengin bir penaltı kaçırırken Adana Demirspor bu maçın ardından 22 puanla 6.sırada kaldı ve zirvenin 5 puan gerisinde kaldı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Erkan Zengin ve Volkan Şen ile yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadarki emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun"

BAŞKAN VEKİLİ METİN KORKMAZ DA GÖREVDEN AYRILDI

Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim." (DHA)