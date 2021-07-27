Adana Demirspor, Emre Mor ve Arijanet Muriç ile anlaştı

Adana Demirspor’da transfer bombardımanı tam gaz sürüyor. Lacivert Mavililer, Fransız oyuncu Benjamin Stambouli’yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Stambouli ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Benjamin Stambouli’nin daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’de, son olarak da Schalke 04’te forma giydiği bildirildi. Adana Demirspor’da kanat transferi için ise sürpriz bir isim bitme noktasına geldi: Emre Mor... Celta Vigo’da forma giyen genç oyuncu bir sezonluğuna kiralık olarak Adana Demirspor’da görev yapacak. City ile anlaşma tamam Uzun bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Şimşekler’de hedefteki isimler arasında karar verildi. Güney temsilcisi Manchester City’li file bekçisi Arijanet Muriç’le her konuda el sıkıştı. Stambouli’yi renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendiren AdanaDemirspor birkaç güne kadar bu iki oyuncuya da imza attıracak.