Adana Demirspor, Emilijus Zubas ile yollarını ayırdı

Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Emilijus Zubas ile yollar ayrıldı. Adana Demirspor Kulübü'nde yapılan açıklamada 30 yaşındaki Litvanyalı kaleciye teşekkür edildi ve şu ifadelere yer verildi:

Değerli kalecimiz Emilijus Zubas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.

Geçtiğimiz sezonun başında İsrail ekibi Bnei Yehuda Tel Aviv'den bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Zubas, Adana Demirspor'da toplam 27 maçta görev aldı. Kalesinde 26 gol gören tecrübeli isim, 9 maçı ise gol yemeden tamamladı.