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Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yollarını ayırdığını açıkladı.

14 Ocak 2021, Perşembe 11:50 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı

Adana Demirspor geçen gün Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında D.G. Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 4 futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sancak bugün ise sosyal medya hesabından Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Sancak’ın açıklamaları şu şekilde: “Günaydın, futbolcumuz Chedjou ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor formaları giymişti.

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