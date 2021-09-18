Süper Lig ’in 5. haftasında bu akşam sezonun flaş ekibi Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ’u konuk edecek. Ligde 2 puanı bulunan Mavi-Lacivertliler, 1 puanlı Rize ekibi karşısında ilk galibiyetini arayacak. Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella’nın liderliğinde çıkış peşinde olacak olan Demirspor, Mario Balotelli ve Younes Belhanda başta olmak üzere birçok önemli yıldızıyla bugünkü Rizespor karşılaşmasıyla birlikte kazanmaya başlamayı hedefliyor.

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Adana Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor - Ç.Rizespor muhtemel 11'ler...

Adana Demirspor: Muric, Talha, Semih, Kaan, Svensson, Belhanda, Castro, Vargas, Stambouli, Assombalonga, Balotelli

Rizespor: Gökhan, Holmen, Gökhan, Emirhan, Alper, Djokovic, Boyd, Phiri, Baiano, Bolasie, Pohjanpalo

Bolasie’nin durumu...

Rizespor, bugün Adana Demir deplasmanına puan için çıkacak. Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor’a 2-0 yenilen Yeşil- Mavililer, ligde 4 maç sonunda henüz galibiyet elde edemezken 1 puanla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Bolasie kafilede yer alırken futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.