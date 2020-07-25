Adana Demirspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında, yarın sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre, mavi-lacivertli ekip, teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde karşılaşmanın son antrenmanını yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanı, kulüp başkanı Murat Sancak da izledi.

Adana Demirspor ile Bursaspor yarın saat 21.00’de, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda 0-0’ın rövanşında karşılaşacak.