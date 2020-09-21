Adana Demirspor - Boluspor maç sonucu: 1 - 1

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor, Sedat Şahintürk'ün golüyle 1-0 öne geçerken devre bitmeden Mertan Caner penaltıdan skoru eşitledi. İkinci yarıda gol olmayınca mücadele eşitlikle bitti

21 Eylül 2020, Pazartesi 23:41 Son Güncelleme:
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Adana Demirspor - Boluspor maç sonucu: 1 - 1

TFF 1. Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor, Boluspor’u ağırladı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.


Maçtan dakikalar

19. dakikada sol kanatta topu alan Mehmet Akyüz ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Mosquera'da kaldı.

42. dakikada ceza sahası içerisinde Sinan'ın verdiği pasla buluşan Sedat, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

45+3. dakikada Bekir’i Okan’ı düşürmesi sonucu hakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada Boluspor'da penaltı için topun başına geçen Mertan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

66. dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor'da Dibba, yaptığı çalımlarla çizgiye indi. Dibba'nın ortasında Samet'in vuruşu kaleci Mosquera'da kaldı.

75. dakikada orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Adana Demirspor’da Dibba, rakip savunmanın arkasına sarkan Kosecki’ye ara pası gönderdi. Çalımlarla kaleye sokulan Kosecki’nin şutunda kaleci Mosquera topu kontrol etti.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

Adana Demirspor: Zubas, Tayip, Rassoul, Tarık, Okan, Hasan, Traore (Samed dk. 60), Sinan (Süleyman dk. 89 ?), Sedat (Kosecki dk. 46), Mehmet (Aosman dk. 68), Dibba

Yedekler: Vedat, Semih, Anıl

Teknik Direktör: Ümit Özat

Boluspor: Mosquera, Fethi, Ali, Oğuzhan, Muhammed Bayır, Tugay (Burak Bekaroğlu dk. 80 ?), Bekir, Gökhan (Araz dk. 70), Marlinho (Burak dk. 46), Mihajlovic (Melih dk. 57), Mertan (Hamza dk. 69 )

Yedekler: Ömer, Poepon, Muhammet, Muhammed, Fatih

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Sedat (dk. 42) (Adana Demirspor), Mertan (dk. 45+4 pen.) (B. Boluspor)

Sarı kart: Kosecki (Adana Demirspor)

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